فيما تتواصل الجهود الباكستانية لحل الخلافات بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر دبلوماسي في إسلام أباد، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، سيتوجه إلى طهران اليوم (الجمعة)، في إطار الوساطة في محادثت السلام بين أمريكا وإيران. بحسب ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.



وكانت مصادر مطلعة أكدت أن منير لن يزور طهران ما لم يحصل اختراق ما أو تفاؤل بتذليل بعض العقبات. وأوضحت أن قائد الجيش الباكستاني ينتظر نتائج مباحثات وزير الداخلية محسن نقوي مع المسؤولين الإيرانيين، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الإيرانية.



وكشف مصدر باكستاني أن التفاؤل الحذر كان عنوان الاتصالات الجارية حول اتفاق محتمل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وشدد على أنه «لا بديل عن اتفاق مرحلي بين الطرفين». وأفصح أن «تقليل الفجوات ليس سهلاً لأن لدى الطرفين سقفاً عالياً من المطالب».



ولفت المصدر إلى أن «الاتصالات مستمرة لتقليل الفجوة بملفي اليورانيوم ومضيق هرمز»، موضحاً أن «عقدة المفاوضات كانت ولا تزال كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب». وأضاف أن القضايا الكبرى في الاتفاق تحتاج لمدى زمني طويل بالتفاوض، لافتاً إلى أن باكستان تعوّل على الصين كثيراً لدفع الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران.



من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفاوضي إيران مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف تعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، متحدثاً باسم وفد التفاوض الإيراني، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بحرية الحرس الثوري الإيراني قولها إن 35 سفينة بينها ناقلات نفط، وسفن حاويات، وسفن تجارية أخرى عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية.