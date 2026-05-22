تستعد الفنانة بلقيس فتحي للعودة إلى اللون الغنائي اليمني، من خلال تعاون جديد يجمعها بالكاتبة والملحنة جمانة جمال ضمن ألبومها المرتقب (غِلّ).

ويأتي هذا التعاون بوصفه إحدى أبرز مفاجآت الألبوم الجديد، خصوصاً أن بلقيس تُعرف بحرصها على تقديم ألوان موسيقية متنوعة تمزج بين الطابع الخليجي والعربي، فيما يحمل العمل الجديد عودة واضحة إلى الهوية اليمنية التي شكّلت جزءاً مهماً من بداياتها الفنية. ومن المنتظر أن يتضمّن الألبوم مجموعة من الأعمال التي تجمع بين الإيقاعات الحديثة والروح التراثية، وسط توقعات بأن يحظى التعاون باهتمام واسع، لا سيما مع الشعبية التي تتمتع بها بلقيس في العالم العربي، والحضور المتصاعد لجمانة جمال في المشهد الغنائي.