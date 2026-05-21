أعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن، القائمة المبدئية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة باستبعاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد المُلقب بـ«الأناكوندا»، فيما تواجد مهاجم فريق الشباب بنادي برشلونة حمزة عبدالكريم في قائمة المنتخب الأول للمرة الأولى، بينما يتصدر نجم ليفربول محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي عمر مرموش، القائمة.

قائمة مصر المبدئية للمونديال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد «دونغا» - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» - محمود حسن «تريزيغيه» - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبدالله - حمزة عبدالكريم.