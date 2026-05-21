بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (الأربعاء)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ونقلت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران تطوراً إيجابياً، معرباً عن ثقته في إمكانية التوصل إلى «حل منطقي» للقضايا الخلافية بين الجانبين.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستستمر في دعم كل المبادرات البناءة الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

الملفان السوري واللبناني

وفي ما يتعلق بالأوضاع في سورية، شدد أردوغان على أن تحقيق استقرار دائم في هذا البلد سيمثل «مكسباً مهماً للمنطقة بأسرها». كما أكد ضرورة الحيلولة دون تفاقم الأوضاع في لبنان، وأهمية العمل على تهدئة التوترات هناك.

قمة «الناتو» في أنقرة

وأشار أردوغان إلى استمرار الاستعدادات التركية لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، مؤكداً أن تركيا تبذل أقصى الجهود لضمان نجاح هذه القمة على الأصعدة التنظيمية والسياسية كافة.

التعازي بهجوم كاليفورنيا

وخلال الاتصال، قدم أردوغان تعازيه للرئيس ترمب وللشعب الأمريكي في أعقاب الهجوم الأخير الذي استهدف مسجدًا في ولاية كاليفورنيا، معبراً عن رفض تركيا القاطع لجرائم الكراهية والعنف التي تستهدف أي جماعة دينية أو عرقية.

يأتي هذا الاتصال في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات التركية-الأمريكية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وتُعد تركيا عضواً مهماً في حلف شمال الأطلسي، وتلعب دوراً محورياً في عدة ملفات إقليمية حساسة مثل سورية وليبيا وشرق المتوسط.

وتحظى قمة الناتو القادمة في أنقرة بأهمية كبيرة، ومن المتوقع أن تناقش قضايا الأمن الأوروبي، والوضع في أوكرانيا، والتحديات في الشرق الأوسط.