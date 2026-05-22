زار وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم ملتقى إعلام الحج في نسختهِ الثالثة ومركز العمليات الإعلامي الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الجهود الداعمة لتغطية موسم حج 1447.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الملتقى وزير الإعلام سلمان الدوسري، حيث اطلع وزير الداخلية على التجهيزات والخدمات الإعلامية والفنية المقدمة للإعلاميين والوفود الصحفية المحلية والدولية، وآليات دعم التغطيات الإعلامية لموسم الحج، بما يسهم في نقل الصورة المتكاملة للجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما استمع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا إلى شرح عن مناطق الملتقى والمنظومة التشغيلية للمركز والخدمات التقنية والرقمية المساندة لأعمال وسائل الإعلام، والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المحتوى الإعلامي الخاص بالحج وإبراز الخدمات المقدمة للحجاج.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الداخلية أهمية الدور الإعلامي في نقل الرسالة الإنسانية والتنظيمية لموسم الحج، وإبراز ما توليه المملكة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات كافة لراحتهم وسلامتهم.

يذكر أن الملتقى يعد مجتمعًا وبيئةً إعلاميةً متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة، تضم منصة الإيجاز الصحفي، ومعرضًا إبداعيًّا يبرز التحوّل في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وقطاعًا غير ربحي، إضافةً إلى أستوديوهات مجهزة فنيًا وتقنيًّا.

ويشارك في «معرض التحوّل» عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.