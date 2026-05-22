أكد المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، خلال مشاركته في الجلسة الإنسانية المغلقة بمؤتمر الشراكات العالمية في لندن، أنّ المملكة تؤمن بأن التمكين هو الطريق لتحقيق أفضل النتائج الإنسانية والتنموية. وأوضح أن الأمم المتحدة أطلقت في مارس 2025 مبادرة «الأمم المتحدة 80» لتحديث منظومتها وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني.

وبيّن الربيعة أنَّ المركز يعتمد نهج التمكين والشراكة عبر توطين تنفيذ المشاريع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى تنفيذ 459 مشروع توطين بقيمة 649 مليون دولار. كما استعرض أثر الشراكات الدولية؛ ومنها التعاون السعودي البريطاني الذي نتج عنه مشاريع بقيمة 35 مليون دولار، إضافة إلى عمل المركز مع أكثر من 340 شريكاً خلال عشر سنوات، وتقديم مساعدات تجاوزت 8.3 مليار دولار عبر أكثر من 4,200 مشروع في 113 دولة.

وفي ختام كلمته، شدد الربيعة على أن تضافر الجهود الدولية كفيل بمواجهة التحديات ومنح الأمل للمحتاجين حول العالم.