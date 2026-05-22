تتجه أنظار العالم، وبالذات العالم الإسلامي كل عام، نحو المشاعر المقدسة، حيث يجتمع ملايين الحجاج في زمان ومكان واحد لأداء مناسك الحج، ليشكّل هذا الحدث الإيماني واحداً من أكبر التجمعات البشرية وأكثرها تعقيداً من حيث الإدارة والتنظيم. وفي ظل هذا الحشد المليوني، يبرز تعزيز التنظيم والانضباط كركيزة محورية لا يمكن الاستغناء عنها، فهو الأساس الذي تُبنى عليه منظومة الحج، والضمانة الأولى لنجاح هذا الموسم الاستثنائي.

ولا يقتصر تحقيق الانضباط على كونه إجراءات تنظيمية فحسب، بل يمثل المحرك الفعلي لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وحمايتهم من مخاطر التدافع أو الأزمات الصحية واللوجستية، ومن خلال التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، وتوظيف التقنيات الذكية في إدارة الحشود وتفويجها، تعمل الجهات المنظمة على توفير بيئة مستقرة وهادئة تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، في ظل تأكيد مستمر على أن سلامة الإنسان تأتي في المقام الأول.

ويُعد موسم الحج أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، ما يستدعي أعلى مستويات الجاهزية والانضباط لضمان انسيابية الحركة وسلامة الملايين من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف الدول. وفي هذا الإطار، تبذل الجهات المعنية جهوداً متكاملة لتطبيق خطط دقيقة تشمل إدارة الحشود، وتنسيق الخدمات، وتعزيز الإجراءات الأمنية والصحية، بما يضمن للحجاج أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومستقرة. ويأتي هذا الاهتمام انطلاقاً من مسؤولية المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وحرصها على ترسيخ منظومة متقدمة تُعلي من قيمة الأمن والسلامة، وتعكس مستوى التنظيم الذي يليق بقدسية الشعيرة وعظمة المناسبة.

منظومة تقنية متقدمة

تعكس المنظومة التقنية المتطورة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، حرصها الكبير على تعزيز التنظيم والانضباط، وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن. وتتنوع هذه التقنيات بين الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأنظمة الروبوتية، وتطبيقات الهواتف الذكية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود بكفاءة وضبط المخالفات، تحت شعار «لا حج بلا تصريح».

وتؤكد الجهات المنظمة أن الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية يُعد شرطاً أساسياً لأداء الشعائر، مشددة على أن مخالفة الأنظمة لا تمس فقط النظام العام، بل قد تُعرّض حياة الآخرين للخطر، خصوصاً في ظل الكثافة البشرية العالية داخل المشاعر، وتستند هذه الجهود إلى خبرات تراكمية واسعة تمتلكها الجهات العاملة في خدمة الحجاج، مدعومة بتقنيات متقدمة تشمل استخدام الطائرات دون طيار (الدرون) لتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الحج، إضافة إلى طائرات مجنّحة مخصّصة لرصد أي تجاوزات أو محاولات دخول غير نظامي.

تحركات أمنية ومتابعة دقيقة

وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة منظمة وآمنة، من خلال مراقبة المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة ورصد أي محاولات تسلل قبل وقوعها، وتُسهم طائرات «الدرون» في تغطية مساحات واسعة بسرعة وكفاءة، ما يمكّن الجهات الأمنية من تتبع حركة الأفراد وإرسال تنبيهات فورية للفرق الميدانية للتعامل مع المخالفين، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على أنظمة مراقبة ذكية وكاميرات عالية الدقة.

وتشمل المنظومة الأمنية تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ يتم تحليل صور الكاميرات والتنبؤ بالكثافات البشرية قبل حدوثها، وتوجيه الحشود لتفادي الازدحام في المسارات الضيقة، كما تُستخدم تقنية التعرّف على الوجوه لتعزيز الأمن وتحديد الهويات بدقة عالية.

ولا يقتصر دور التقنيات على المراقبة فقط، بل يمتد إلى تحليل أنماط الحركة والسلوك، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تمييز التحركات المريبة التي تستدعي المتابعة، وتراقب الطائرات المناطق المفتوحة والنقاط الحدودية للمشاعر لرصد أي محاولات دخول غير نظامي، فيما تتيح إمكانات الطيران الآلي لـ«الدرون» تتبع المخالفين ومنعهم من التخفي أو الهروب، وتضمن تقنيات رقابية صارمة وسريعة، وقدرة على تغطية نطاقات واسعة والوصول إلى تضاريس صعبة، مع سرعة استجابة عالية للحالات الطارئة، كما تلعب الكاميرات الحرارية دوراً مهماً في حفظ أمن الحج، من خلال مراقبة الحشود واكتشاف أي نشاط مشبوه.

دور التقنيات في ضبط المخالفين

أكد الخبير الأمني اللواء المتقاعد حسين الحارثي، أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الجهات الأمنية خلال موسم الحج، تلعب دوراً محورياً في رصد المتسللين ومتابعة المناطق المفتوحة والنقاط ذات التضاريس الصعبة، ما يسهم بشكل مباشر في إحباط محاولات التسلل قبل وقوعها. وأضاف أن هذه التقنيات تساهم كذلك في سرعة كشف الناقلين غير النظاميين، ورصد ومتابعة المركبات التي تحاول نقل المخالفين عبر مسارات غير معتادة أو طرق ترابية وجبلية.

وأشار اللواء الحارثي إلى أن هذه المنظومة الرقمية المتقدمة أسهمت في فرض رقابة مكثفة وصارمة لحماية ضيوف الرحمن، وقد أعلنت الجهات الأمنية تنفيذ ضربات ناجحة ضد مخالفي أنظمة الحج، ممن استغلوا منصات التواصل لنشر إعلانات مضللة تستهدف الاحتيال وسرقة الأموال تحت غطاء حملات حج وهمية.

وفي هذا السياق، تمكنت شرطة منطقة عسير من إلقاء القبض على مواطن امتهن النصب والاحتيال؛ بعد قيامه بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات وحملات حج غير حقيقية، في محاولة للتحايل على الأنظمة المعمول بها، وتأتي هذه الجهود ضمن حملة أمنية شاملة تهدف إلى حماية الحجاج من عمليات الاحتيال وضمان التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.

محاولات دخول غير نظامية

ضبطت قوات أمن الحج خمسة مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج؛ بينهم مقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم ووافد من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مواطن سعودي، بعد محاولتهم دخول العاصمة المقدسة سيراً عبر منطقة برية دون الحصول على تصريح حج، وأوضحت القوات أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الإندونيسية تورطوا في تنفيذ عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات وحملات حج وهمية. وأسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط تصاريح حج مزوّرة وأدوات استخدمت في تنفيذ المخالفات، وجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة. وضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية الباكستانية بعد نقله خمسة مقيمين من الجنسية نفسها ومحاولتهم دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح حج. وتم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الطرق الترابية تحت الرقابة

تمكنت قوات أمن الحج من ضبط مواطنين خالفا أنظمة وتعليمات الحج بنقل 17 مقيماً من الجنسية الباكستانية عبر طرق ترابية وأودية بهدف إدخالهم إلى العاصمة المقدسة دون تصريح. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية اليمنية لنقله مقيماً آخر من الجنسية نفسها ومحاولتهما دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح حج. وتم إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

احتيال وإعلانات مضللة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن تورط في تنفيذ عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لتصاريح دخول غير نظامية للعاصمة المقدسة، وتم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.

حملات وهمية ومكاتب غير مرخصة

جدّدت وزارة الداخلية تحذيراتها من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة التي تستهدف حجاج الداخل، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة المنتشرة عبر المواقع والمنصات المختلفة. وشددت على أهمية التحقق من نظامية الحملات عبر موقع وزارة الحج والعمرة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة في مختلف مناطق المملكة.

الإبلاغ عن المخالفين

حثّ الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين، على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم التعامل مع الجهات أو الإعلانات غير النظامية التي تروّج لخدمات وهمية، ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في حماية ضيوف الرحمن.

الالتزام بتصريح الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج على تصريح رسمي، وهو ركيزة أساسية لأداء الشعيرة، إضافة إلى دوره في تحقيق انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة وتقديم الخدمات في بيئة منظمة وآمنة.

وحذّرت الوزارة من أن أداء الحج دون تصريح يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، ويعرّض المخالفين لعقوبات نظامية مشددة. كما نبّهت إلى انتشار إعلانات وهمية عبر بعض المنصات تروّج لإمكانية أداء الحج بأسعار منخفضة ودون تصريح، وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى التحقق من نظامية الحملات قبل دفع أي مبالغ مالية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقة مروّجي الحملات الوهمية وحماية الحجاج من عمليات النصب والاحتيال.