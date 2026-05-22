أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول ألف حاجٍّ وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان الشقيقة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة هذا العام. وقد جرى استقبالهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تضمن سرعة إنهاء إجراءاتهم وانتقالهم بكل يُسر وطمأنينة إلى مقارِّ سكنهم في مكة المكرمة.

وأعرب الحجاج المستضافون من أسر الشهداء عن بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما حظوا به من رعاية واهتمام منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، مشيدين بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة لضيوف الرحمن، تعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحجاج.