واصل النجم محمد رمضان زحفه نحو قمة شباك التذاكر المصري والعربي، بعدما حقق فيلمه الجديد «أسد» قفزة رقمية مرعبة، مسجلاً أرقاماً لافتة وضعت العمل في صدارة الإيرادات بلا منازع، وسط منافسة سينمائية تزداد سخونة يوماً بعد يوم.

وفي أحدث حصيلة رسمية، نجح الفيلم في حصد نحو 4.16 مليون جنيه في يوم واحد فقط (أمس الخميس)، مدفوعاً ببيع أكثر من 27 ألف تذكرة، ما يعكس الانفجار الجماهيري المستمر حول العمل رغم مرور أكثر من أسبوع على طرحه في دور العرض.

أرقام مرعبة وكوكبة خلف «أسد»

وعلى مستوى الإجمالي، واصل فيلم «أسد» صعوده الصاروخي السريع في السينمات:

الحصيلة الإجمالية: تخطت إيرادات الفيلم 34 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط.

الزخم الجماهيري: تجاوز عدد التذاكر المباعة حاجز الـ 224 ألف تذكرة، في مؤشر واضح على تفوق رمضان الكاسح.

الكتيبة الفنية: لم يكن النجاح فردياً، فالفيلم يضم توليفة ذهبية من النجوم بينهم ماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وأحمد داش، وكامل الباشا، ومن إخراج محمد دياب.

ثورة الحرية.. قصة تاريخية قلبت الموازين

وتعود أحداث الفيلم الملحمي بالزمن إلى مصر في القرن التاسع عشر، لتناقش قضية شائكة ومثيرة:

العبد المتمرد: يجسد محمد رمضان شخصية عبد يُدعى «أسد» يعيش في مجتمع طبقي شديد القسوة والظلم.

شرارة الصراع: تنطلق الأحداث من علاقة حب محرّمة وسرية، تتحول فجأة إلى شرارة ثورة وصراع دام ضد السلطة الحاكمة لتقلب موازين القوى بالكامل.

العمل لا يقدم سردًا تاريخيًا تقليديًا، بل يطرح أسئلة إنسانية ثقيلة حول العبودية والمواجهة، وهو ما جذب شريحة واسعة من الجمهور وجعل «أسد» يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته كأضخم أعمال الموسم الحالي.