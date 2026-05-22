تحوّلت الساعات القليلة الماضية إلى موجة قلق واسعة في الوسط الفني السعودي، بعد تصدّر اسم الفنان الكبير راشد الشمراني تريند منصات التواصل ومحركات البحث، إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة وحساسة في العمود الفقري، قبل أن تنقلب الأجواء سريعاً إلى ارتياح كبير.

القصة بدأت بعد معاناة الشمراني المتزايدة من آلام حادة ومستمرة في الفقرات القطنية، وهي آلام تطورت تدريجياً بشكل مفاجئ حتى استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً لتخفيف الضغط عن القناة العصبية وعلاج انزلاق غضروفي حاد.

كواليس غرفة العمليات: جراحة عصبية معقدة

داخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الكبرى، خضع النجم السعودي لواحدة من أدق الجراحات:

الفريق المتخصص: أشرف على الجراحة فريق طبي رفيع المستوى من كبار استشاريي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

نجاح كامل: وُصفت العملية بأنها دقيقة وحساسة للغاية، لكنها كُللت بنجاح كامل دون أي مضاعفات، وفقاً لما أكده التقرير الطبي الصادر.

ومع انتهاء الجراحة، زفّ الأطباء البشرى المنتظرة لجمهوره العريض، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة تماماً حالياً، وأنه غادر غرفة العمليات بسلام ليدخل مرحلة التعافي والمراقبة الطبية، مما أنهى حالة القلق التي سيطرت على محبيه.

وفي أول تعليق رسمي له بعد إفاقته، عبّر الفنان راشد الشمراني عن امتنانه العميق وشكره للرعاية الطبية الفائقة والمشاعر النبيلة التي غمرته، لتتحول الأزمة الصحية العابرة إلى تظاهرة حب ودعاء اجتاحت منصات التواصل في المملكة.