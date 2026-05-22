في خطوة مفاجئة أشعلت الأوساط الفنية قبل أيام قليلة من العرض الرسمي لفيلم «الكلاب السبعة»، فجّر النجم أحمد عز مفاجأة مدوية غير متوقعة تتعلق بمستقبل الفيلم، بعدما أعلن لأول مرة أن إنتاج جزء ثانٍ من العمل مطروح ومخطط له بالفعل منذ بداية المشروع.

جاء التصريح خلال المؤتمر الصحفي للفيلم في القاهرة، ليتحول سريعاً إلى حديث الساعة، خصوصا مع الضجة الإنتاجية الضخمة التي تسبق عرض الفيلم والمقرر في 27 مايو الجاري، وسط توقعات تصفه بأنه أحد أضخم أفلام الأكشن في تاريخ السينما العربية.

السينما ليست بالأجور والإيرادات

وفي تصريح جريء، فتح نجم «ولاد رزق» النار على فكرة تصنيف النجوم بالأرقام، سواء من حيث الأجور أو شباك التذاكر:

البقاء للعمل: أكد أحمد عز أن الفيلم الذي يعيش لـ10 أو 20 سنة هو النجاح الحقيقي، حتى لو لم يكن الأعلى إيراداً وقت عرضه (في رسالة اعتبرها الجمهور رداً مبطناً على صراع «نمبر ون»).

ولاد رزق 3: وتطرق للنجاح القياسي لفيلمه السابق، مشدداً على أن تصدر الإيرادات لا يعني بالضرورة أن الفيلم هو الأفضل، بل القيمة تكمن في التأثير.

أدفع من مالي الخاص لأجل «الأكشن»

ولم تتوقف المفاجآت عند حد التصريحات الفنية، بل كشف أحمد عز سراً شخصياً وخفياً من كواليس أعماله، مؤكداً أنه يضطر أحياناً لتحمل تكاليف إنتاجية إضافية من أمواله الخاصة من أجل خروج بعض المشاهد بالشكل العالمي الذي يطمح إليه، خصوصا في أفلام الأكشن الضخمة.

ومع اقتراب ساعة الصفر لعرض «الكلاب السبعة»، يبدو أن أحمد عز لا يدخل المنافسة بعمل سينمائي عابر، بل بمشروع إستراتيجي يراهن على تحويله إلى سلسلة سينمائية ممتدة لسنوات.