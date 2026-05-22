أشعل النجم أحمد السقا مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور مفاجئ وغير متوقع، جمع فيه بين مشهد قديم من أرشيفه السينمائي ورسالة عاطفية مشحونة بكلمات أغنية حزينة، ليفتح باباً واسعاً من التكهنات والجدل حول حياته الشخصية.

بدأت القصة عندما نشر السقا مقطعاً من فيلمه الأيقوني «شورت وفانلة وكاب»، وفاجأ متابعيه بدمجه مع مقطع من أغنية «قالوا عني إيه» للمطرب محمد حماقي، والتي تتحدث بنبرة حادة عن الندم وخيبة الاختيار في العلاقات العاطفية.

هل هي رسالة مبطنة لطليقته؟

هذا المزج غير المعتاد من نجم الأكشن الأول في مصر، تحول سريعاً إلى مادة دسمة للتحليل بين أوساط متابعيه البالغ عددهم نحو 20 مليوناً:

ربط بالواقع: ربط قطاع واسع من الجمهور كلمات الأغنية القاسية عن «الخيبة والندم» بحياة السقا الشخصية، خصوصا بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير.

تساؤلات حائرة: هل ما فعله السقا مجرد دعم فني لصديقه حماقي؟ أم أنه يستعين بالفن لتوجيه رسالة عاطفية مشفرة؟

في المقابل، دافع آخرون عن النجم المصري، مؤكدين أن السقا بطبيعته شخص مباشر ولا يلجأ للرسائل المبطنة، وأن الأمر مجرد إعجاب بأغنية جديدة.

«نوستالجيا» الألفية تقلب الموازين

اللافت في الأمر أن اختيار السقا لمشهد من فيلم «شورت وفانلة وكاب» أعاد الجمهور بالذاكرة إلى بدايات الألفية، حين كان السقا يشق طريقه بقوة نحو قمة السينما المصرية، مما أضفى على المنشور لمسة «نوستالجيا» زادت من سرعة انتشاره الفايروسي.

وبين من يراه «بوست عاطفي مشفر» ومن يراه «مجرد دعم لصديق»، نجح أحمد السقا في قلب السوشيال ميديا وتحويل الأنظار إليه، ليبقى السؤال الحائر: هل يعيش النجم الكبير حالة ندم حقيقية أم أنه مجرد تفاعل عابر مع الموسيقى؟