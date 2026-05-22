بكلمات مؤثرة تحمل الكثير من الشجن، فجّرت النجمة السورية أمل عرفة مفاجأة غير متوقعة قلبت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت عودتها إلى عالم الغناء بعد فترة غياب، لكن بطريقة استثنائية هذه المرة.

النجمة التي تميزت بصوتها القوي إلى جانب نجوميتها في الدراما، قررت العودة خلف الميكروفون، ليس من أجل ألبوم تجاري أو خطوة فنية عادية، بل في مهمة خاصة جداً تكريماً لروح والدها الراحل، الموسيقار الكبير سهيل عرفة أحد أبرز صناع الأغنية السورية والعربية.

«ميدلي» استثنائي يحيي الأرشيف

وفي منشور أثار موجة تفاعل واسعة بين النجوم والجمهور، كشفت أمل عرفة كواليس مفاجأتها:

إطلاق ميدلي خاص: العمل يضم توليفة من أشهر وأقوى الألحان التي صنعها والدها ورافق بها ذاكرة أجيال سورية كاملة.

موعد الطرح: أكدت أمل أن العمل الفريد سيُطرح رسمياً يوم 25 مايو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

رسالة وفاء: الخطوة جاءت كرسالة حب حارة من ابنة قررت إحياء إرث والدها بصوتها، بعد سنوات من رحيله.

الحنين يجتاح «السوشيال ميديا»

المفاجأة حظيت بتفاعل من الأوساط الفنية، وتحوّل الخبر خلال ساعات إلى تريند يتصدر محركات البحث. وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقاطع قديمة ونادرة تجمع أمل بوالدها الراحل في كواليس الاستوديوهات، إلى جانب الأغاني الخالدة التي لحنها خلال مسيرته التاريخية.

وارتبط اسم الموسيقار سهيل عرفة بالمرحلة الذهبية للموسيقى السورية، حيث قدّم ألحاناً لا تموت لعمالقة الفن العربي مثل صباح فخري، وفهد بلان، ووديع الصافي، ليعود اسمه اليوم إلى الواجهة ولكن بحنجرة ابنته.

ووصف الجمهور هذه الخطوة بأنها واحدة من أكثر المفاجآت الفنية عاطفية وتأثيراً هذه الفترة، إذ نجحت أمل في تحويل اشتياقها لوالدها إلى حدث فني ينتظره المتابعون.