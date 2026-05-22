تحولت واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، التي استمرت لأكثر من 14 عاماً، إلى حرب تصريحات وساحات محاكم تصدرت «التريند» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

صدمة الـ 9 دعاوى قضائية

فجّرت مصممة الأزياء آن الرفاعي مفاجأة مدوية بعد نحو 8 أشهر فقط من الانفصال، حيث تحركت رسمياً وقامت برفع 9 دعاوى قضائية دفعة واحدة ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن الدعاوى لم تترك تفصيلاً إلا وشملته، حيث طالبت بـ:

مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

نفقات أطفالهما الثلاثة (المأكل، المشرب، الملبس، والتعليم).

الاستقلال بمسكن الزوجية والحصول على الحضانة الكاملة.

وأكدت طليقة الفنان في أوراق الدعوى أن كل محاولات الحل الودي بينهما خلال الأسابيع الماضية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أنه «لا يلتزم بالإنفاق الكافي على بناته»، ما دفعها للجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقها.

وتكمن المفاجأة التي أعادت القضية إلى الواجهة وأشعلت غضب المتابعين في إعادة تداول الطريقة الصادمة التي انتهى بها هذا الزواج الذي بدأ عام 2011، فالفنان أعلن انفصاله العام الماضي عبر خاصية «الستوري» على حسابه الشخصي في إنستغرام، لتكشف زوجته السابقة وقتها أنها لم تكن تعلم بالأمر، وعلمت بطلاقها مثلها مثل أي متابع على الإنترنت!

وكتبت آن الرفاعي حينها رسالة حزينة ومؤثرة: «تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستغرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون.. شكراً على التقدير والاحترام».

وحتى الآن، يلتزم الفنان كريم محمود عبد العزيز الصمت التام تجاه هذه الاتهامات والدعاوى القضائية، بينما يترقب الجمهور ما ستسفر عنه الجلسات القادمة في ساحات المحاكم.