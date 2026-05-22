لم ينتظر النصر هديةً من أحد، ولم يترك مصيره للحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة. دخل مواجهته أمام ضمك وهو يدرك أن الطريق إلى الكأس يمر عبر الفوز فقط، فكان الانتصار الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف إعلانًا رسميًا لعودة لقب الدوري السعودي للمحترفين إلى خزائن العالمي، بعد موسمٍ امتدّت فيه الإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ومع صافرة النهاية، تحوّلت المدرجات إلى مشهدٍ من الفرح الخالص، بينما تسلّم القائد كريستيانو رونالدو كأس البطولة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في صورةٍ ستبقى إحدى أبرز لقطات الموسم.

رونالدو.. قائد الحلم المكتمل

منذ وصوله إلى النصر مطلع عام 2023، تحوّل كريستيانو رونالدو إلى عنوانٍ للمشروع النصراوي وطموحاته الكبرى. عاش لحظاتٍ من الاقتراب والانتظار، وواجه مواسم شهدت منافسة شرسة وتقلبات عديدة، لكنه ظل متمسكًا بهدفه الأهم: قيادة النصر إلى لقب الدوري.

وفي موسم 2025-2026 تحقق الوعد أخيرًا، ليضيف النجم البرتغالي بطولة الدوري السعودي إلى سجله الحافل، ويقود العالمي إلى منصة طال انتظارها.

بطولة صنعتها التفاصيل

لم يكن الطريق إلى اللقب مفروشًا بالسهولة. فالموسم شهد سباقًا محتدمًا بين كبار المنافسين، وتبادلاً للصدارة في أكثر من محطة، قبل أن يحسم النصر المعركة بثباته في الأمتار الأخيرة.

وتميّز الفريق بتوازن فني واضح، وقوة هجومية مؤثرة، وقدرة على التعامل مع المباريات المفصلية، وهي العوامل التي صنعت الفارق في سباقٍ لم يُحسم إلا في الجولة الأخيرة.

بإحراز دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، يضيف النصر لقب الدوري الأول مع الدون، ليواصل ترسيخ مكانته العالمية.

وتمثل هذه البطولة محطة جديدة في تاريخ النادي، ليس لأنها أضافت كأسًا جديدة فحسب، بل لأنها جاءت بعد موسمٍ طويل من التحديات والضغوط والمنافسة المفتوحة حتى الرمق الأخير.

صراع حتى آخر نفس

لم يكن تتويج النصر نهاية سهلة لموسم عابر، بل خاتمة سباقٍ طويل بقي مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة، في منافسة مباشرة مع الهلال الذي ظل حاضرًا في مشهد المطاردة حتى اللحظة النهائية.

الفوز الذي أغلق الاحتمالات

دخل النصر مواجهة ضمك وهو يعرف أن الحسم لا يحتمل أنصاف الحلول؛ الفوز وحده يكفيه لإغلاق كل الحسابات، فأدى المهمة برباعية مقابل هدف، وترك الهلال، رغم فوزه على الفيحاء، في المركز الثاني بفارق نقطتين، بعدما أنهى النصر الموسم بـ86 نقطة.

موسم تحت الضغط

قيمة اللقب لم تأتِ من النتيجة الأخيرة فقط، بل من طبيعة الطريق إليها. النصر خاض موسمًا مزدحمًا بالضغط، بين مطاردة الهلال، وتعقيدات الجولات الأخيرة، وحسابات الصدارة التي بقيت معلقة حتى صافرة الختام.

رونالدو.. لحظة الانتظار الطويل

في ليلة التتويج، كان كريستيانو رونالدو عنوان المشهد؛ سجل هدفين أمام ضمك، وقاد النصر إلى لقب الدوري الأول له مع الفريق منذ انضمامه أواخر 2022، في لحظة اختصرت صبرًا طويلًا وانتظارًا ثقيلًا.

مشهد يليق بالنهاية

وبين حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ولحظة تسليم الكأس، اكتملت صورة موسمٍ لم يُحسم مبكرًا، بل ظل معلقًا على آخر مباراة، وآخر ضغط، وآخر حساب.. حتى قال النصر كلمته الأخيرة.