تحدث المدرب البرتغالي خورخي جيسوس عقب تتويج نادي النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه مع الفريق، بعد موسم وصفه بالصعب والمليء بالتحديات.



وأكد جيسوس أن قبوله تدريب النصر جاء ضمن مشروع رياضي طموح، مشيرًا إلى أن المهمة لم تكن سهلة في ظل قوة المنافسة، خصوصًا مع الهلال، الفريق الذي سبق له الإشراف عليه والمساهمة في بناء جزء كبير من شخصيته الفنية خلال الفترة الماضية.



وأوضح المدرب البرتغالي أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا من أهم أسباب نجاح النصر في حصد لقب الدوري، مشيدًا بالتزام اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في تحقيق البطولة حتى الجولة الأخيرة من الموسم.



كما حرص جيسوس على الإشادة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن من الأمور التي منحته دافعًا إضافيًا هو مساعدة قائد النصر على تحقيق أول ألقابه في الكرة السعودية في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل وخارج الملعب.



وكشف جيسوس خلال حديثه أن مباراته الأخيرة مع النصر ستكون ختام مشواره مع الفريق، مؤكدًا رحيله رسميًا بعد نهاية الموسم، على أن يقضي إجازته المقبلة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قبل تحديد وجهته التدريبية القادمة.