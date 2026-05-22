زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الشيخ مطاعن آل شيبة في منزله بمحافظة بيش، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع مشايخ وأعيان المنطقة والاطمئنان عليهم.

وتبادل أمير المنطقة خلال الزيارة الأحاديث الودية، منوّهًا بما يجسده أبناء المنطقة من تلاحمٍ وترابطٍ اجتماعي يعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، ويؤكد عمق العلاقات الاجتماعية التي تميّز أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب الشيخ مطاعن آل شيبة عن شكره لأمير منطقة جازان على هذه الزيارة الكريمة، التي تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين، وحرصها على تعزيز أواصر التواصل مع أبناء الوطن.