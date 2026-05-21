حققت مجموعة من طالبات قسم هندسة الحاسب والشبكات في جامعة جدة إنجازاً تقنياً مميزاً بعد حصولهن على المركز الأول ضمن فعاليات ملتقى الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لمشاريع التخرج لعام 2026، في تأكيد جديد على تميز الكفاءات الوطنية الشابة وقدرتها على المنافسة والابتكار.



وقدمت الطالبات نموذجاً مشرفاً في العمل الجماعي والابتكار الهندسي، من خلال مشروع تقني متكامل عكس مستوى عالياً من الإبداع والشغف بالتقنية وتطوير الحلول الذكية، ما أسهم في تصدر مشروعهن قائمة أفضل مشاريع التخرج المشاركة في الملتقى.



وحظي الفريق بإشراف أكاديمي ودعم مستمر من الدكتورة صبرا الفرشيشي، التي لعبت دوراً محورياً في توجيه الطالبات ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع، وأسهمت بتوجيهاتها العلمية في تحويل فكرة المشروع إلى إنجاز حصد الإشادة والتقدير.



وضم الفريق الطالبات: لينا باشوية، رفال الزهراني، وجن مكي، أريج الرويلي، غالية فيومي، ورضوى عبد المعطي.



ويُعد هذا التتويج خطوة أولى نحو مستقبل مهني واعد للمهندسات الشابات، وانطلاقة جديدة لتقديم مزيد من الابتكارات والحلول التقنية التي تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار التقني في المملكة.