وسط تواصل المساعي والجهود الباكستانية لحل الخلافات بين واشنطن وطهران، أفصحت مصادر مطلعة عن مسودة اتفاق مرتقب في حال الموافقة عليه بين الجانبين.



وحسب مصادر قناتي «العربية/الحدث»، اليوم الجمعة، فإن المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. ونصت على التزام الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت المصادر إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.



وتضمنت المسودة احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان. وتضمنت أيضا إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. ونصت على بدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام، على أن يبدأ رفع العقوبات الأمريكية تدريجياً مقابل التزام إيران بالشروط.



وشددت المسودة على تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وكانت طهران قدمت هذا الأسبوع مقترحا جديدا للولايات المتحدة، لكن تضمن تكرارا لبنود سبق أن رفضها الرئيس الأمربكي دونالد ترمب من قبل، وتشمل السيطرة على مضيق هرمز ودفع تعويضات عن أضرار الحرب وإلغاء كل العقوبات الأمريكية والإفراج عن كامل الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.



يذكر أن الوسيط الباكستاني سلم قبل أيام قليلة الرد الأمريكي على هذا المقترح إلى طهران، التي أعلنت أمس أنها تعكف على دراسته.



ويزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي العاصمة الإيرانية والتقى بوقت سابق اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للمرة الثانية.