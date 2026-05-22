في تطور قضائي أعاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل العالمي، أعلن محاميه كريستيان سان باليه رسمياً أن موكله استأنف الحكم الصادر بحقه، والذي قضى الأسبوع الماضي بسجنه 5 سنوات على خلفية قضية اغتصاب أخرى في فرنسا.

الحكم الصادر عن محكمة مدينة «دراغينيان» جاء بعد محاكمة استمرت 4 أيام فقط، انتهت بإدانة النجم البالغ من العمر 41 عاماً، رغم أن الادعاء العام التمس معاقبته بالسجن لـ 10 سنوات كاملة.

نادلة الملهى الليلي.. كواليس ليلة «سان تروبيه»

تعود وقائع هذه القضية الصادمة إلى عام 2018 في مدينة «سان تروبيه» الساحلية جنوب شرق فرنسا:

رواية الضحية: شابة كانت تعمل نادلة داخل ملهى ليلي، أكدت أنها وافقت على مرافقة الفنان إلى غرفته بالفندق، قبل أن تتهمه بالاعتداء عليها واغتصابها هناك.

رد لمجرد: يواصل الفنان المغربي نفي الاتهامات بشكل قاطع، مصراً على أن العلاقة بينهما تمت بالتراضي التام دون أي إكراه.

لكن المنعطف الأكثر غرابة وإثارة للحيرة في الجلسة، هو أنه رغم خطورة حكم الإدانة بالسجن 5 سنوات، لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحق لمجرد!

وغادر الفنان القاعة حراً طليقاً بناءً على طلب من الطرف المدني (الضحية)، مما أضفى غموضاً وتعقيداً كبيراً على المسار القانوني للقضية التي باتت حديث الساعة.

ولم تكن هذه القضية هي الأولى في سجل لمجرد القضائي الذي بات واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط الفني العربي:

فرنسا (2016): قضية شهيرة أُدين فيها سابقاً.

أمريكا (2010): اتهامات مماثلة لاحقته في الولايات المتحدة.

المغرب: ملاحقات وقضايا سابقة.

وبينما ينقسم الشارع العربي والمغربي بين مدافع عن النجم الشهير ومطالب بمعاقبته، تتجه الأنظار الآن صوب محكمة الاستئناف الفرنسية التي ستحسم الكلمة الأخيرة في مصير «المعلم».