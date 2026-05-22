في حديث وُصف بأنه من أكثر التصريحات جرأة في الوسط الفني المصري، فجّر النجم كريم عبد العزيز جدلاً واسعاً بعد هجوم غير مباشر على لقب «نمبر ون» الذي ارتبط بالفنان محمد رمضان، في تصريح ناري أعاد فتح ملف صراع النجومية.

جاءت الواقعة خلال المؤتمر الصحفي لفيلمه الجديد «الكلاب السبعة»، حين قرر كريم عبد العزيز كسر هدوئه المعتاد والدخول في منطقة محرمة طالما تجنبها، مؤكداً أن فكرة «النجم رقم واحد» لا وجود لها في عالم الفن من الأساس.

رسالة مبطنة: السينما لا تعرف «نمبر ون»

وبنبرة حاسمة وغير معتادة، وجه كريم كلمات اعتبرها الجمهور زلزالاً فنياً موجهاً لمحمد رمضان:

تغير النجاح: أكد أن السينما لا تعرف اللقب الثابت، لأن النجاح متغير وينتقل من فنان لآخر ومن عمل لآخر.

شعار هوليوود: أشار إلى أنه حتى في هوليوود العالمية، لا يوجد تصنيف دائم لنجم واحد يتصدر المشهد طوال حياته.

ورغم عدم ذكر الاسم صراحة، إلا أن التوقيت والسياق جعلا كلمات كريم تتحول سريعاً إلى «تريند» يغلي على منصات «السوشيال ميديا» بين مؤيد ومعارض.

ولم يتوقف المؤتمر عند حد الصدام الفني، بل فجّر كريم عبد العزيز مفاجأة شخصية صادمة حول كواليس تصوير فيلمه الجديد، معلناً تعرضه لإصابة بالغة:

القطع المفاجئ: أصيب بقطع في العضلة الخلفية إثر حركة مفاجئة وخاطئة أثناء الجري في أحد المشاهد الصعبة.

تدريب مكثف: أوضح أنه خضع لتدريب بدني شاق وقاسٍ استمر نحو 3 أشهر كاملة قبل التصوير للاستعداد لطبيعة الدور الذي يتضمن معارك وضغوطات بدنية عنيفة.

وبين هجومه المبطن على «نمبر ون» وتفاصيل إصابته التي حبست الأنفاس، أثبت كريم عبد العزيز أن فيلمه القادم سيبدأ بـ «أكشن» حقيقي ومثير داخل الكواليس وخارجها.