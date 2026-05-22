لا يزال اسم الفنان بيومي فؤاد في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة بعيداً عن الكوميديا والشاشة، بعدما تكشفت المزيد من التطورات القضائية المثيرة عن تصاعد أزمته الأسرية داخل أروقة محكمة أسرة قصر النيل.

يواجه الفنان المصري موقفاً قانونياً معقداً بعدما أقامت طليقته ضده 4 دعاوى نفقة دفعة واحدة، في نزاع قضائي شرس يتعلّق بنفقة الصغير، ومسكن الحضانة، والمصاريف الدراسية، عقب فشل كل محاولات الصلح الودي بينهما.

لكن المفاجأة التي جعلت القضية تتحول إلى تريند، هي قرار المحكمة الحاسم بإحالة الدعاوى إلى التحقيق، من أجل:

فحص الدخل الفعلي: تتبع وفحص ممتلكات الفنان وأجوره عن أعماله الفنية الأخيرة.

تحديد القدرة المالية: تقييم قدرته المادية بدقة لسداد الالتزامات الضخمة المطلوبة منه، مع تحديد جلسة عاجلة يوم 24 مايو لمتابعة النتائج.

طليقته تفجر المفاجآت: «تحملت المصاريف بمفردي»

ووفقاً لتصريحات متداولة، فجّرت طليقة الفنان مفاجآت صادمة حول كواليس الأزمة المعقدة:

الولاية التعليمية: أكدت أنها حصلت بالفعل على حكم رسمي بالولاية التعليمية للطفل.

الإنفاق الفردي: أعلنت أنها تحملت بمفردها تماماً جميع مصروفات ابنها خلال الفترة الماضية بسبب تعنت الطرف الآخر.

طريق مسدود: أوضحت أن محاولات التسوية الودية استمرت لشهور بعيداً عن القضاء، لكنها وصلت لطريق مسدود، مما أجبرها على اللجوء للمحكمة لانتزاع حقوق طفلها.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه بيومي فؤاد الصمت التام دون أي تعليق رسمي، يترقب الجمهور ما ستسفر عنه تحريات الدخل والممتلكات في الجلسة القادمة، والتي ستكشف بالأرقام حجم الثروة الحقيقية للفنان الشهير.