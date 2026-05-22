عاد الجدل ليشتعل مجدداً حول لقب "نمبر ون" في الوسط الفني المصري، لكن هذه المرة بسبب رد قاطع ومفاجئ من الفنان عمرو يوسف، الذي رفض تماماً أن يوصف بهذا اللقب، في تعليق اعتبره الجمهور «رسالة نارية ومباشرة» إلى الفنان محمد رمضان صاحب اللقب الأشهر.

فخلال ظهوره التلفزيوني الأخير، فوجئ عمرو يوسف بسؤال مباغت حول إمكانية اعتباره «النجم رقم 1»، ليرد سريعاً وبلهجة حاسمة حملت الكثير من الغضب: «أستغفر الله العظيم.. مفيش الكلام ده، عيب، ما يصحش»!

تمرد فني.. عمرو يوسف يلحق بكريم عبد العزيز

العبارة القصيرة قلبت منصات التواصل الاجتماعي فوراً، خصوصا أنها جاءت بعد تصريحات مشابهة وزلزال فني فجره النجم كريم عبد العزيز، والذي انتقد بدوره فكرة «الترتيب المطلق»، مؤكداً أن الفن لا يعرف الأرقام.

وشدد عمرو يوسف في حديثه على تفكيك فكرة «النجم الأوحد» عبر نقاط حاسمة:

صناعة جماعية: أكد أن أي نجاح سينمائي هو نتيجة عمل فريق كامل وليس بطولة فردية مطلقاً.

دليل «ولاد رزق 3»: استشهد بالنجاح التاريخي لفيلم «ولاد رزق 3» الذي حطم الأرقام القياسية، موضحاً أن العمل لم ينجح بسبب نجم واحد، بل بفضل تكامل المجموعة كلها.

الذوق نسبي: أشار إلى أن الفن مسألة نسبية لا تخضع لمنطق «الأفضل» أو «الأول»، وما يعجب شخصاً قد لا يروق لآخر.

هل انتهى عصر محمد رمضان؟

ورغم أن عمرو يوسف تجنب ذكر اسم محمد رمضان علناً، إلا أن الجمهور ربط العبارة فوراً بالصراع الدائر حول اللقب.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالحلقة كالنار في الهشيم، وسط تعليقات أكدت أن الوسط الفني يمر بحالة «تمرد علني» ضد ثقافة الألقاب الاستعراضية، في وقت تشهد فيه السينما منافسة شرسة ومتبادلة بين كبار النجوم، ليبقى السؤال المطروح: هل بدأت بالفعل نهاية عصر «نمبر ون»؟