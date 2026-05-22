شهدت محافظة الإسماعيلية فجر اليوم (الجمعة)، حالة من الاستنفار عقب وقوع تسريب محدود لغاز الكلور بمحطة مياه الإسماعيلية المرشحة بطريق أم كلثوم، ما أسفر عن إصابة 107 أشخاص بحالات اختناق، قبل أن تنجح الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ في السيطرة الكاملة على الحادثة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن محافظة الإسماعيلية، فإن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا يفيد بحدوث تسريب لغاز الكلور أثناء التشغيل التجريبي للمحطة، نتيجة كسر مفاجئ بإحدى أسطوانات الكلور المستخدمة في تعقيم مياه الشرب.

وعلى الفور، دفعت الجهات المختصة بـ15 سيارة إسعاف وسيارات للحماية المدنية إلى موقع الحادثة، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المحطة، مع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد لتنبيه الأهالي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكدت المحافظة نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة، مشيرة إلى أن الحالات تراوحت بين اختناقات خفيفة ومتوسطة، فيما تماثل الجميع للشفاء وغادروا المستشفى بعد ساعات قليلة من الحادثة.

وأوضحت السلطات أن أعمال الإصلاح انتهت نحو الساعة الرابعة والربع صباحًا، بينما تم إعلان انتهاء التسريب بشكل كامل في تمام الخامسة والربع صباحًا، مع التأكيد على سلامة مياه الشرب وعدم تأثرها بالحادث.

من جانبها، أكدت الجهات التنفيذية استمرار المتابعة الفنية لمحطات المياه ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي طوارئ، مع فتح تحقيق فني للوقوف على أسباب الكسر المفاجئ في أسطوانة الكلور ومنع تكرار الواقعة مستقبلًا.