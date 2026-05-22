أعلن نادي الفيحاء توجيه الشكر للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، بعد نهاية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الفترة التي قضاها مع النادي منذ توليه المهمة الفنية في منتصف موسم 2025/2024.



وأنهى المدرب البرتغالي رحلته مع الفيحاء بعد أن قاد الفريق في مختلف المسابقات خلال 57 مباراة، حقق خلالها 17 انتصارًا، مقابل 15 تعادلًا، فيما تلقى الفريق 25 خسارة تحت قيادته.



وسجل الفيحاء خلال فترة بيدرو إيمانويل 63 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 86 هدفًا، في تجربة شهدت العديد من التحديات الفنية والتقلبات في النتائج، وسط سعي الإدارة للحفاظ على استقرار الفريق والمنافسة في البطولات المحلية.



ويُعد بيدرو إيمانويل من الأسماء التدريبية المعروفة في الكرة السعودية، بعدما سبق له خوض عدة تجارب في الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يتولى قيادة الفيحاء خلال المرحلة الماضية.



وقدّمت إدارة الفيحاء شكرها للمدرب البرتغالي على ما قدّمه طوال فترة عمله مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة، في وقت ينتظر فيه أن يتحرك النادي لحسم ملف الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.