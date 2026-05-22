احتفلت منطقة حائل بتتويج نادي النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في مشهد لافت عكس التفاعل الكبير مع الحدث الرياضي الأبرز هذا الموسم، بعدما اكتست الإنارة الجبلية باللون الأصفر احتفاءً بإنجاز "العالمي".



وواصلت أمانة منطقة حائل حضورها المميز في التفاعل مع المناسبات الوطنية والرياضية والمجتمعية، من خلال تفعيل عناصر المشهد الحضري والوسائل الرقمية الحديثة، حيث شهدت جبال حائل مساء أمس إضاءة خاصة باللون الأصفر تزامنًا مع تتويج النصر باللقب، وسط تفاعل واسع من الأهالي والجماهير الرياضية.



كما عملت الأمانة على نقل مواجهة التتويج عبر عدد من الشاشات الرقمية المنتشرة في الحدائق والمرافق العامة المجهزة لاستقبال الفعاليات، في خطوة هدفت إلى تعزيز أجواء المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث في مواقع متعددة داخل المدينة.



ويعكس هذا التفاعل المستمر من أمانة منطقة حائل مدى الاهتمام بمواكبة مختلف الأحداث الرياضية والاجتماعية، عبر توظيف التقنيات الحديثة والمرافق العامة لصناعة أجواء تفاعلية تعزز من حيوية المدينة وترابطها مع المجتمع بمختلف فئاته.