أعلن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا رحيله عن منصبه عقب مواجهة أتلتيك بلباو المقررة غداً (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وكان أربيلوا قد تولى تدريب ريال مدريد في يناير الماضي، خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، لكنه فشل في تحقيق أي لقب، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 على يد ألباسيتي، كما انتهى مشوار الملكي في دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بالهزيمة أمام بايرن ميونخ، ثم خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي برشلونة.



رسالة وداع مؤثرة

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيك بلباو: «أتمنى أن يكون هذا وداعاً مؤقتاً، لأنني كنت دائماً أعتبر هذا المكان بيتي، لقد أمضيت 20 عاماً أنتمي إلى ريال مدريد في وظائف مختلفة، وسأعتبره دائماً بيتي».

وأضاف: «من الواضح أن هذه ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم كمدرب لريال مدريد، ولا أعرف إن كانت الأخيرة في مسيرتي كمدرب للفريق، سأحاول الاستمتاع بها والتفكير في الفوز».

وتابع: «أريد أن أرى مباراة رائعة وأن نودع الجماهير بتقديم فوز وجهد كبير، لعب المباراة الأخيرة في ملعبنا دائماً ما يكون مميزاً ومختلفاً، والأهم في هذا اليوم هو أن نجعلهم يستمتعون».



موقفه من العمل مع مورينيو

وحول موقفه من العمل مع جوزيه مورينيو حال تعاقد ريال مدريد مع المدرب البرتغالي، أجاب: «لست هنا للحديث عن الاحتمالات، بالنسبة لمورينيو أعتقد أن لديه جهازاً فنياً رائعاً، وهو محاط بفريق قوي، وإذا عاد إلى ريال مدريد فسيأتي بجهازه الفني كما يجب أن يكون، ولا توجد أي إمكانية لأن أكون معه».

وختم: «لقد قضيت أربعة أشهر دون التفكير في نفسي، مركزاً على ريال مدريد والمباراة التالية، اعتباراً من يوم الاثنين سأبدأ التفكير في ما هو الأفضل لي، قبل عام كنت أدرّب فريق الشباب، والآن أنا هنا، لقد خطوت خطوة كبيرة وتحسنت كثيراً خلال هذه الأشهر الأربعة، وأشعر أنني مستعد لتحديات جديدة، اعتباراً من يوم الاثنين سأبدأ التفكير فيها».