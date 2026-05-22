أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، رحيل مدربه بيب غوارديولا بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن غوارديولا سيغادر منصبه كمدرب لمانشستر سيتي هذا الصيف.



منصب جديد

وأضاف البيان: «على الرغم من رحيله عن منصب المدير الفني لمانشستر سيتي، سيواصل بيب علاقته بمجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال توليه منصب سفير عالمي، وسيشمل دوره تقديم المشورة الفنية للأندية الأعضاء في المجموعة، والعمل على مشاريع وشراكات محددة».



مسيرة أسطورية

وتابع البيان: «لقد كان للمدرب الكتالوني، الذي انضم إلى السيتي في يوليو 2016، تأثير مذهل خلال السنوات العشر التي قضاها في المسؤولية، وسيغادر بعد أن فاز بـ20 لقباً، ما يجعله المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخنا».



بديل غوارديولا

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من المتوقع أن يعلن مانشستر سيتي التعاقد مع مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا، لخلافة بيب غوارديولا.