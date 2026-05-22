في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الإلكتروني إثارة، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة في إسقاط طالب لم يكن مجرد «محتال عادي»، بل كشفت التحريات أنه العقل المدبر لـ«إمبراطورية شاليهات وهمية» استدرج بها عشرات الضحايا عبر الإنترنت قبل أن يختفي بأموالهم.

انطلقت الحكاية من شاشة هاتف وصفحة جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض عروضاً صيفية لا تُقاوم، شاليهات فاخرة في قرى راقية بأسعار أقل بكثير من السوق الحقيقية لإغراء الباحثين عن عطلة سريعة.

الفخ الرقمي

خلف تلك الواجهة الأنيقة، كان هناك سيناريو مكرر ومحكم يديره طالب يقيم في الجيزة بمنتهى الهدوء:

طلب العربون: يطلب من الضحية سرعة تحويل «مبلغ مقدم بسيط» كجدية حجز عبر المحافظ الإلكترونية قبل ضياع الفرصة.

اللقطة الأخيرة: فور وصول الأموال إلى حسابه، يقوم فوراً بحظر الضحية، ويقطع التواصل تماماً تاركاً خلفه أرقاماً مغلقة ووعوداً متبخرة.

ومع تزايد بلاغات الضحايا، تتبعت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرية خيوط اللعبة الرقمية، وتمكنت عبر التتبع السيبراني من تحديد موقع الطالب بدقة، لتهجم عليه قوة أمنية وتلقي القبض عليه في حالة تلبس.

صدمة داخل الشقة

المشهد داخل شقة عائلة الطالب لم يكن عادياً بالمرة، حيث عثرت قوات الأمن المصرية في غرفته على ترسانة من أدوات النصب شملت: هواتف محمولة محملة بالصفحات المزيفة، وبطاقات بنكية متنوعة، ومبالغ مالية من متحصلات الجريمة.

المفاجأة الأكبر فجّرها الطالب نفسه أثناء التحقيقات، حيث اعترف بارتكابه 14 عملية نصب موثقة بنفس الأسلوب، مؤكداً أنه اعتمد على سلاح واحد: «تقديم عرض مغرٍ جداً يصعب رفضه»، ليتحول حلم المصيف لدى الضحايا إلى مصيدة رقمية محكمة، وينتهي بالمتهم خلف القضبان.