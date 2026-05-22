وجّه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للدعم والتسهيلات التي قدمتها مصر لاستضافة الحدث العالمي المرتقب للملاكمة.

شكر رسمي

وأكد آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي، أن إقامة هذه الليلة الرياضية الكبرى داخل أحد أبرز المعالم المصرية جاءت بفضل الدعم المباشر وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الحدث، معبرًا عن امتنانه للرئيس السيسي وللجهات المصرية المنظمة.

أمسية عالمية

وأشار إلى أن يوم السبت سيشهد واحدة من أضخم أمسيات الملاكمة عالميًا، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، وسط تجهيزات تنظيمية وإنتاجية ضخمة تستهدف تقديم تجربة استثنائية للجماهير داخل مصر وخارجها.

مكانة مصر

وأوضح آل الشيخ أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية تعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، في ظل الاهتمام باستقطاب البطولات العالمية وتنظيمها وفق أعلى المعايير.

متابعة جماهيرية

ومن المنتظر أن تحظى الأمسية بمتابعة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام، وسط توقعات بأن تكون واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها مصر خلال الفترة الأخيرة.