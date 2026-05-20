في الوقت الذي يتخيل فيه الملايين حول العالم أن مليارديرات التكنولوجيا وقادة وادي السيليكون يحملون في جيوبهم أجهزة خارقة، أو هواتف سرية مصنعة خصيصاً لهم بتقنيات قادمة من المستقبل، فجّرت لقطة عفوية حديثة جمعت بين إيلون ماسك وجينسن هوانغ مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت أن أحدهما يستخدم هاتف آيفون تقليدياً للغاية، بينما يعتمد الآخر على هاتف سامسونغ قابل للطي.

الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت بوضوح أن جينسن هوانغ رئيس إمبراطورية NVIDIA العالمية يحمل هاتف Galaxy Z Fold القابل للطي، بينما ظهر الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك بهاتف يُعتقد أنه iPhone Pro Max، في مشهد حبس أنفاس عشاق التقنية وأثار فضولاً عارماً حول أسباب هذه الاختيارات.

ويرى المحللون أن اختيار هوانغ للهاتف القابل للطي لم يكن وليد الصدفة أو عشوائياً، فالجهاز يشتهر بقدراته الكبيرة على تعدد المهام Multitasking، وتقسيم الشاشة، والعمل كأنه «مكتب ذكي متنقل»، وهو ما يتطابق تماماً مع طبيعة عمل رجل يقود ثورة الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية فائقة التطور عالمياً.

على الجانب الآخر، بدا إيلون ماسك رئيس «تسلا» وSpaceX أكثر تمسكاً بالاختيار الكلاسيكي التقليدي، مستخدماً آيفون مألوفاً من Apple، دون الحاجة لشاشات مرنة أو تصميمات معقدة، وهو ما اعتبره المتابعون دليلاً على أن الاستقرار وسهولة الاستخدام والسرعة ما زالت تتفوق، حتى داخل عقول أكثر المليارديرات هوساً بالمستقبل والمريخ.

المفارقة الرقمية التي أشعلت النقاشات التقنية أن القيمة المالية للهاتفين معاً لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، رغم أن الرجلين يقودان شركات تتخطى قيمتها السوقية تريليونات الدولارات، ما دفع رواد الإنترنت للتعليق بعبارة بليغة: «الهواتف لا تصنع المليارديرات، لكنها تكشف لنا كيف يفكرون».

كما أعادت هذه الصورة النادرة شحن الجدل القديم والشرس بين عشاق نظامي «آي أو إس» وأندرويد، لكن هذه المرة بنكهة استثنائية: عندما يصبح اختيار هاتفك المحمول جزءاً من برستيج القوة، والنفوذ، والرؤية العملية داخل قلب النادي الأكثر ثراءً في العالم.