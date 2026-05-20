أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم (الأربعاء) إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن القوات المسلحة أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية صباح اليوم (الأربعاء)، وجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش (بليلا) شمال المملكة.



وأوضحت القوات أن إسقاط المسيرة جرى دون وقوع أية إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.



وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت أمس إن الطائرات المسيرة التي هاجمت محطة براكة للطاقة النووية، الأحد، كانت قادمة من الأراضي العراقية، موضحة أنه وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.



وذكرت الوزارة أن «الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية».



ويأتي إسقاط المسيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خصوصاً مع تكرار حوادث اختراق الأجواء في الأردن وعدد من دول الخليج.



ويؤكد الأردن بشكل متكرر أنه لن يسمح بانتهاك أجوائه أو تهديد أمنه الوطني، مشدداً على أن قواته المسلحة تتعامل وفق قواعد اشتباك صارمة مع أي أجسام طائرة مجهولة قد تشكل خطراً على السكان أو المنشآت.