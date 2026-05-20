أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم(الأربعاء)، اتخاذ تدابير عملية لوضع التشكيلات والوحدات العسكرية لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الجاهزية القتالية القصوى استعداداً لإطلاق أسلحة نووية.



وقالت الوزارة في بيان: «في إطار تدريبات القوات النووية تم التدرب على التدابير العملية لوضع التشكيلات والوحدات العسكرية لاستخدام الأسلحة النووية في أعلى مستويات الجاهزية القتالية»، مبينة أن تدريبات القوات النووية الروسية ستستمر من 19-21 مايو.



وأشارت إلى أن قواتها زودت أنظمة إطلاق إسكندر-إم المتنقلة برؤوس حربية نووية وقامت بتحميلها، موضحة أن هذه القوات تدربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق دون أن يتم رصدها، وذلك في إطار مناورة الأسلحة النووية الكبيرة.



وذكرت الوزارة أن دفاعها الجوي اعترض ودمر 61 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال ساعتين، كما جرى تدمير المسيرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، ولينينغراد، وكالوغا، وكورسك، ونوفغورود، وسمولينسك، ومنطقة موسكو وضواحيها، وإقليم ستافروبول.



وقال حاكم منطقة ستافروبول بجنوب روسيا فلاديمير فلاديميروف، إن المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفينوميسك تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة.



في غضون ذلك، أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة له إلى الصين، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا في المستقبل القريب.