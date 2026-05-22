يدرس المدرب نور الدين بن زكري، عدة عروض تدريبية من أندية العاصمة الرياض تلعب في دوري روشن، بعد انتهاء تجربته مع الشباب، إذ طلب بن زكري فرصة لدراسة احتياجات الملفات لتحديد اختياراته الفنية ووضع إستراتيجية مبكرة لفترة إعداد الفريق الذي سيوقع معه للموسم الكروي الجديد.



وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أبدى «بن زكري»، استياءه من تعامل إدارة نادي الشباب، بعد ضمان البقاء في دوري روشن، حيث علم بن زكري بمفاوضاتهم مع مدرب جديد قبل نهاية مباريات الفريق في الدوري، ووصولهم لاتفاق نهائي مع مدرب صربي.



وكان «بن زكري» عانى في بداية إشرافه على الفريق من غياب كامل من إدارة النادي وتزايد شكاوى اللاعبين من ذلك وخصوصاً اللاعبين «عدلي وكراسكو» لعدم استلامهما مستحقاتهما المالية وتأخر صرفها، وهذا الغياب أثر على علاقة اللاعبين فيما بينهم بعد ظهور خلافات مستمرة بين النجمين «عبدالرزاق حمد الله وكراسكو» والتي وصلت إلى غرفة ملابس اللاعبين وآخرها العراك الذي حدث بين المدافع الهولندي هوديت ولاعب الوسط السويسري فنسنت سيرو بعد خسارة الشباب من النجمة بسبب غياب بن زكري عن الفريق في المباراة الأخيرة.