تحول حلم امتلاك شاليه فاخر على البحر أو الاستثمار في منتجع سياحي بمصر إلى كابوس مرعب لعدد كبير من الضحايا، بعد واحدة من أخطر قضايا النصب العقاري التي انتهت بأحكام ثقيلة هزّت الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية.

فقد أسدلت محكمة الجنايات في الكويت الستار على القضية الشهيرة، وفجرت التحقيقات مفاجأة مدوية بعدما تبين أن مواطنة كويتية كانت تتزعم الشبكة التي ضمت أيضاً 3 مصريين وشخصاً من فئة «البدون»، حيث قضت المحكمة بحبسهم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم ببيع شاليهات وهمية في منطقة الخيران، والترويج لمنتجع سياحي في مصر تبيّن لاحقاً أنه مجرد حبر على ورق!

الفخ العقاري الأكبر

القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة كشفت كواليس وخفايا لا تصدق في طرق الإيقاع بالضحايا التي أدارتها المتهمة الرئيسية:

معارض مرخصة: جرت عمليات تسويق واسعة وخداع للضحايا عبر معارض عقارية رسمية ومرخصة لإعطاء طابع الأمان.

مشاريع في الهواء: تم إقناع مئات المتضررين بشراء وحدات واستثمارات ودفع مبالغ طائلة، ليكتشفوا لاحقاً أن المشاريع غير موجودة على أرض الواقع.

غرامة فلكية: فرضت المحكمة غرامة مالية مرعبة تجاوزت 5 ملايين و316 ألف دينار كويتي، في واحدة من أقسى الضربات القضائية ضد مافيا العقار.

انتصار قانوني وثغرات خطيرة

اللافت في القضية أن بعض الضحايا اكتشفوا الخدعة بعدما تبخرت وعود «شاليهات الأحلام» واختفت الشركة فجأة، لتبدأ معركة الشكاوى والتحقيقات. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين في القضية ذاتها.

ومن جانبه، أكد المحامي علي العطار وكيل عدد من الضحايا، أن هذا الحكم يمثل انتصاراً تاريخياً ومجيداً للمتضررين، مشيراً إلى أن القضية أثبتت مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض العقاري تجاه الضحايا وفق لوائح وزارة التجارة.

وأضاف العطار أن المرحلة القادمة ستشهد تحركات قانونية حاسمة لتنفيذ الأحكام واستعادة أموال الضحايا، مؤكداً أن القضية كشفت ثغرات خطيرة استغلتها الشبكة الوهمية عبر إعلانات براقة لبيع «جنة استثمارية» تبيّن أنها مجرد سراب.