ديمي مور تشعل كان بفستان باربي صادم.. والسن مجرد رقم

بدت ديمي مور وكأنها قررت هذا العام أن تتحدى كل قواعد العمر والهدوء على السجادة الحمراء، بعدما خطفت الأنظار في مهرجان كان السينمائي 2026 بإطلالة وردية صاخبة أعادت أجواء «باربي كور»، لكن بنسخة أكثر فخامة ودرامية.

مور ظهرت بفستان ضخم بلون الفوشيا النابض، تميز بتنورة منتفخة وتفصيلة «بابيون» عملاقة عند الكتفين، في تصميم أقرب إلى قطعة فنية مسرحية منه إلى فستان تقليدي. الإطلالة حملت توقيع دار Matières Fécales للأزياء الراقية، وجاءت بعيدة تماماً عن مفهوم «الأناقة الآمنة» الذي سيطر على السنوات الماضية.

اللافت أن ديمي مور، البالغة من العمر 63 عاماً، لم تعتمد فقط على جرأة اللون أو الحجم، بل على حضور بصري كامل جعلها واحدة من أكثر النجمات تداولاً على مواقع التواصل خلال أيام المهرجان. كثيرون وصفوا ظهورها بأنه إعلان رسمي عن نهاية حقبة «الترف الصامت» وعودة الموضة الاستعراضية التي تبحث عن التأثير والانتشار قبل أي شيء آخر.



الإطلالة أعادت أيضاً موضة الفساتين الدرامية الضخمة إلى الواجهة، خصوصاً مع سيطرة الألوان القوية والتفاصيل المبالغ بها على سجادة كان هذا العام. وبينما اتجهت كثير من النجمات إلى الكلاسيكية الهادئة، اختارت ديمي مور أن تلعب على عنصر الصدمة البصرية، لتثبت أن العمر لم يعد عائقاً أمام الجرأة أو مواكبة أكثر صيحات الموضة جنوناً.