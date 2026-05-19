مع عرض الفيلم الجديد عن حياة Michael Jackson، عاد اسم «ملك البوب» ليتصدر المشهد، لكن هذه المرة ليس فقط في الموسيقى، بل في ساحة الأزياء أيضًا، حيث بدأت ملامح تأثيره تظهر مجددًا على منصات الموضة والعروض العالمية.

عودة هذا النوع من الأعمال السينمائية السيرية عادة ما تعيد إحياء حقبات كاملة من الأسلوب، وفيلم مايكل جاكسون تحديدًا أعاد فتح أرشيف الثمانينات والتسعينات: الجاكيتات الجلدية المزينة بالسحابات، القفازات اللامعة، البنطلونات القصيرة، والجوارب البيضاء مع الأحذية السوداء، وهي تفاصيل كانت تعتبر «هوية بصرية» خاصة به أكثر من كونها مجرد ملابس.

دور الأزياء العالمية بدأت تلتقط هذا المزاج سريعًا، فشهدنا عودة واضحة لقصّات «البيج أوفر سايز» اللامعة، والسترات العسكرية المزخرفة، وحتى إعادة تفسير القفازات والإكسسوارات المعدنية بأسلوب حديث يناسب الجيل الحالي. المصممون لم يقدّموا تقليدًا مباشرًا بقدر ما أعادوا ترجمة روح مايكل جاكسون: الجرأة، المسرحية، والحضور القوي على المسرح.

الأهم أن التأثير لم يبقَ على المنصات فقط، بل تسلل إلى ستايل الشارع والسوشال ميديا، حيث بدأ الشباب يعتمدون قطعًا مستوحاة من حقبته بطريقة خفيفة وممزوجة بالموضة المعاصرة، مما أعاد إحياء فكرة أن الموضة لا تموت بل تعود بصياغة مختلفة.

باختصار، فيلم مايكل جاكسون لم ينعش سيرة فنان فقط، بل أعاد تشكيل موجة كاملة من الذوق البصري، وجعل الأزياء تسترجع واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ البوب والستايل.