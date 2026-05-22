سجّل البرتغالي خورخي جيسوس والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان اسميهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح الثنائي في تحقيق لقب دوري روشن السعودي مع ناديي الهلال والنصر، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بتاريخ المسابقة، عبر التتويج بالبطولة مع فريقين متنافسين في العاصمة الرياض.



وتمكّن جيسوس من قيادة الهلال سابقًا إلى منصات التتويج المحلية، قبل أن يواصل نجاحاته هذا الموسم مع النصر ويقوده إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح من بين المدربين القلائل الذين تُوجوا بالبطولة مع قطبي الرياض.



في المقابل، واصل الحمدان حضوره اللافت في الملاعب السعودية، بعدما أضاف لقب الدوري مع النصر إلى إنجازاته السابقة بقميص الهلال، عقب انتقاله إلى العالمي خلال الموسم الحالي، ليسجل اسمه كأول لاعب سعودي يحقق لقب الدوري مع الفريقين المتنافسين.



وشهد الموسم الحالي تألق الحمدان بقميص النصر، إذ أسهم بعدد من الأهداف الحاسمة، إلى جانب حضوره المؤثر في خط الهجوم تحت قيادة جيسوس، الذي اعتمد عليه في عدد من المباريات المهمة خلال سباق المنافسة على اللقب.



ويعكس هذا الإنجاز التحولات الفنية الكبيرة التي تشهدها منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في ظل الاستقطابات النوعية والارتفاع الفني المتواصل للمسابقة، التي باتت تحظى بمتابعة واسعة على المستويين القاري والعالمي.