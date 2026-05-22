ست بطولات فقط حققها لاعب النصر «جواو فيليكس»، منذ بداية مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، وبعد تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الختامية من المسابقة، وتنوعت بين الدوري الإسباني ببطولة واحدة مع أتلتيكو مدريد في عام (2020–2021) والدوري البرتغالي بطولة واحدة مع فريق عام بنفيكا (2018–2019) وجاءت البطولة الثالثه والرابعة في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال (2018–2019) و(2024–2025) وحقق في دوري المؤتمر الأوروبي بطولة واحده في عام (2024–2025) .



من جانبه كشف اللاعب «فيليكس» بأن تحقيق الدوري مع النصر صعب للغاية، لأن الناس هنا لا تنظر إليه كفريق كبير، والبعض يعرف السبب وأضاف: «موسمنا كان صعباً للغاية ومليئاً بالتحديات، ولكننا استطعنا أن نتفوق على الجميع وخطف لقب الدوري وإسعاد الجماهير، ونحن أيضاً كلاعبين نشعر بسعادة كبيرة».



وحول تألقه مع النصر والجوائز التي حصل عليها في الدوري قال: « لقد منحني المدرب جيسوس ثقة كبيرة وأشركني في مركزي فأنا أحب كرة القدم وأرغب دائمًا في تقديم كل ما لدي، والأمر لن يختلف في أي مكان بشرط منحي الثقة وفرصتي في الملعب مع الدفع بي في مركزي».