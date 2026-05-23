تحوّل تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 إلى حدث رياضي عالمي تجاوز حدود المنافسة المحلية، مدفوعاً بالحضور الجماهيري والإعلامي الكبير لقائده كريستيانو رونالدو. فالتغريدة التي نشرها النجم البرتغالي احتفالاً باللقب حققت نحو 60 مليون مشاهدة خلال وقت وجيز، وحصدت نحو 1.5 مليون إعجاب، فيما أسهمت إعادة نشرها من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في توسيع نطاق انتشارها عالمياً.



• ولم يقتصر الاهتمام على الأرقام الرقمية فحسب، بل امتد إلى مشاهد الاحتفال التي تصدرت المنصات ووسائل الإعلام الرياضية حول العالم. وكان من أبرزها ظهور رونالدو وهو يقرع الطبول وسط جماهير النصر في لقطة رمزية جسّدت حجم الفرح بإنجاز انتظره النادي وجماهيره طويلاً، لتتحول الصور ومقاطع الفيديو إلى مادة متداولة على نطاق واسع في مختلف القارات.



• ثمة من يرى أن رحلة رونالدو بعد ريال مدريد لم تُضعف وهجه كما كان متوقعاً، فيما يرون أن الدوري الأمريكي أطفأ وهج ميسي، بل منحته تحديات الدوري السعودي وقوته مساحة أوسع لبناء حضور عالمي يتجاوز حدود الأندية والبطولات، حتى باتت أخباره واحتفالاته وأهدافه أحداثاً قائمة بذاتها.



* وبينما ظل الجدل الكروي محتدماً حول الأفضل داخل المستطيل الأخضر، تبدو معركة الاهتمام الجماهيري أكثر تعقيداً؛ فالأرقام التي يصنعها رونالدو خارج الملعب تدفع كثيرين للتساؤل: هل أطفأ النجم البرتغالي وهج منافس الأمس ميسي بعد خروجهما من الليغا.. وبات الأكثر تأثيراً في العالم المعاصر؟



• من مدريد إلى تورينو ثم مانشستر فالرياض، لم يكن رونالدو ينتقل بين أندية فقط، بل كان ينقل معه ملايين المتابعين وعدسات الإعلام العالمي. وربما لهذا السبب تتحول لحظات احتفاله بالألقاب إلى أحداث تتجاوز قيمة البطولة نفسها.



• لعل أكثر ما يلفت في قصة رونالدو أن الزمن لم ينتزع منه مركز الجاذبية العالمية. فكلما اعتقد البعض أن الأضواء بدأت تخفت، عاد رقم جديد أو مشهد استثنائي ليطرح السؤال ذاته: هل لا يزال الرجل اللاعب الأكثر قدرة على أسر انتباه العالم؟



• في زمن تتزاحم فيه النجوم وتتنافس المنصات على جذب الانتباه، يبدو رونالدو حالة مختلفة؛ إذ يكفي منشور واحد أو لقطة احتفال عابرة لتشعل موجة تفاعل عالمية، وكأن شهرته أصبحت قصة موازية لمسيرته الكروية نفسها.