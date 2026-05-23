يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم (السبت)، في الـ10:00 مساءً على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ويتطلع ريال مدريد إلى تحقيق انتصار شرفي على حساب أتلتيك بلباو، في ليلة وداع المدرب ألفارو أربيلوا وثنائي الفريق داني كارفاخال ودافيد ألابا.

موسم مخيب وغضب جماهيري

وفشل «الميرنغي» في حصد أي لقب للموسم الثاني على التوالي، ما تسبب في حالة من الغضب لدى الجماهير، التي أطلقت صيحات استهجان ضد اللاعبين خلال المباراة الأخيرة على ملعب «سانتياغو برنابيو».

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 83 نقطة، متأخراً بـ11 نقطة عن برشلونة حامل اللقب.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيك بلباو: «أتمنى أن يكون هذا وداعاً مؤقتاً، لأنني كنت دائماً أعتبر هذا المكان بيتي. لقد أمضيت 20 عاماً أنتمي إلى ريال مدريد في وظائف مختلفة، وسأعتبره دائماً بيتي».

وأضاف: «من الواضح أن هذه ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم مدرباً لريال مدريد، ولا أعرف إن كانت الأخيرة في مسيرتي مع الفريق. سأحاول الاستمتاع بها والتفكير في الفوز».

أتلتيك بلباو يفقد الأمل الأوروبي

في المقابل، فقد أتلتيك بلباو فرصة المشاركة الأوروبية بعد تعادله مع سيلتا فيغو بهدف لمثله على ملعب «سان ماميس» الأسبوع الماضي.

ويوجد أتلتيك بلباو في المركز الـ18 برصيد 45 نقطة، جمعها من 13 انتصاراً و6 تعادلات مقابل 18 هزيمة.