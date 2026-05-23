شهدت إحدى السهرات الموسيقية الكبرى في القاهرة لقاءً لافتًا جمع الفنان المصري محمد رمضان والفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة.

وخطف الثنائي الأنظار بظهورهما معًا في مناسبة واحدة، حيث وجهت غادة عبد الرازق التهنئة لمحمد رمضان على فيلمه الجديد «أسد»، ما أثار تساؤلات الجمهور حول إمكانية وجود تعاون فني بينهما مستقبلًا.





مصدر ينفي التعاون الفني

وفي المقابل، أوضح مصدر مقرب من الطرفين لـ«عكاظ» أن اللقاء جاء في إطار دعوة عشاء أقامها السفير الإيطالي في مصر، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاريع فنية مشتركة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمالها

يشار إلى أن غادة عبد الرازق غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «شباب امرأة»، الذي تعاونت فيه مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج أحمد حسن.





أعماله الفنية الجديدة

بينما تعاقد محمد رمضان على مسلسل درامي جديد للمنافسة به في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2027، ويتعاون فيه مع المؤلف أحمد مراد، والمخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في عمل فني يجمعهما.