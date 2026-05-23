أعادت مصممة الأزياء علياء بسيوني الجدل حول علاقتها بالفنان المصري أحمد سعد، بعد ترويجها لحفلاته الغنائية المقبلة عبر حسابها على «إنستغرام»، رغم الأنباء المتداولة أخيراً عن انفصالهما.

ونشرت علياء بسيوني البوستر الدعائي الخاص بجولة حفلات أحمد سعد عبر خاصية «ستوري»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين اعتبروا تلك الخطوة مؤشراً على وجود تقارب جديد بين الطرفين.

صمت مستمر دون تعليق

ورغم حالة الجدل والتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق رسمي من علياء بسيوني أو أحمد سعد بشأن طبيعة علاقتهما خلال الفترة الحالية.



احتمالية العودة

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي تثير الجدل حول علاقة علياء بسيوني بـ أحمد سعد، إذ تداول رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو أظهرت تواجد الثنائي في المكان نفسه، ما فتح باب التكهنات مجدداً حول احتمالية عودتهما، خصوصاً مع استمرار العلاقة الودية بينهما رغم الانفصال.

التخلي عن إدارة أعماله

وسبق، أعلن أحمد سعد بشكل مفاجئ انتهاء عمل زوجته علياء بسيوني مديرةً لأعماله، بعدما كتب عبر «فيسبوك»: «أم عيالي مش مديرة أعمالي»، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً بعد ارتباط اسمها بإدارة وتنظيم نجاحاته الفنية الأخيرة.