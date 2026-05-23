كشف أحمد ثروت، نجل الفنان المصري محمد ثروت، دخول والده غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية دون الكشف عن سبب مرضه، داعيًا الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز العملية بسلام.

وأوضح في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن والده يخضع حاليًا لجراحة، معربًا عن أمله في أن تمر الحالة بسلام وأن ينعم عليه الله بالشفاء والصحة الكاملة.

كما وجه رسالة لجمهوره طالبًا الدعاء للفنان محمد ثروت، مؤكدًا ثقته في تحسن حالته وعودته قريبًا إلى أسرته وجمهوره بخير وسلامة.

تكريم عن مشواره

وعلى جانب آخر، كرمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية محمد ثروت خلال احتفالية «الأب القدوة 2025»، تقديرًا لمسيرته الفنية ودوره الإنساني والمجتمعي إلى جانب أعماله الفنية، وأعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل تتويجًا لمشواره، ويعكس تقدير الدولة لدور الفنانين في دعم القيم الإيجابية داخل المجتمع.

أهم أعماله

يشار إلى أن محمد ثروت من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالأغنية المصرية الكلاسيكية، حيث قدم خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا وتركت بصمة لدى الجمهور، من بينها «يا مستعجل فراقي، حاسب على قلبي، لحظة عشق».