شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية جريمة أسرية مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل جدته داخل شقتها، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، عقب كشف تفاصيل الجريمة التي بدأت بمحاولة سرقة وانتهت بجريمة قتل.

بلاغ وتحريات

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من الإدارة العامة للمباحث يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيدة مسنة جثة هامدة داخل شقتها بشارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لبدء الفحص والتحريات.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة حفيد المجني عليها، إذ تسلل إلى الشقة عبر منور العقار مستخدماً باباً خلفياً متصلاً بورشة خاله أسفل المنزل، مستغلاً إقامته المؤقتة داخل الورشة بعد خلافات أسرية مع والدته وطرده من المنزل قبل يومين من الحادثة.

تفاصيل الجريمة

وأوضحت التحريات أن المتهم دخل الشقة بهدف سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات خاصة بجدته، إلا أنها فوجئت بوجوده داخل المنزل وحاولت الاستغاثة، ما دفعه للاعتداء عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على الذهب ويفر هارباً.

سوابق وتعاطي مخدرات

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وسبق اتهامه في وقائع سرقة داخل الأسرة، وهو ما دفع المجني عليها في وقت سابق لتحذير والدته منه ومنعه من دخول منزلها خشية تعرضها للسرقة.

صدمة بين الأهالي

وأكد عدد من أهالي المنطقة أن السيدة كانت تتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة، ولم تكن بينها وبين أحد أي خلافات، ما ضاعف من حالة الغضب والحزن عقب اكتشاف تفاصيل الجريمة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتم اقتياده إلى قسم أول شبرا الخيمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.