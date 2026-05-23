حقق اللاعب السعودي سعود عبدالحميد إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الاحترافية، بعدما توج مع فريقه لانس بلقب كأس فرنسا، عقب الفوز المستحق على نيس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.



وظهر لانس بصورة مميزة طوال مجريات اللقاء، حيث فرض أفضليته الفنية ونجح في إنهاء المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول لقب كأس فرنسا في تاريخ النادي، في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة جماهيره.



ويأتي هذا التتويج ليؤكد النجاح الكبير الذي يحققه سعود عبدالحميد في تجربته الاحترافية الأوروبية، بعدما أصبح من أبرز الأسماء السعودية المحترفة خارجيًا، مقدمًا مستويات لافتة مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الحالي سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.



كما يُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة اللاعب الذي يواصل كتابة اسمه في تاريخ الكرة السعودية، من خلال حضوره المميز في الملاعب الأوروبية وتحقيقه للألقاب مع الأندية التي يمثلها.



ويحظى سعود عبدالحميد بمتابعة واهتمام واسع من الجماهير السعودية، التي احتفت بتتويجه التاريخي، معتبرةً ما يقدمه امتدادًا للنجاحات التي يحققها اللاعب السعودي في السنوات الأخيرة على المستوى الخارجي.