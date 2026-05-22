قال الاستشاري النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد الغامدي لـ«عكاظ»، إن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الاتحاد أمام القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات دوري روشن تعتبر صدمة كبيرة وغير متوقعة لجماهير العميد، خصوصا أن الفريق دخل هذا الموسم وهو حامل لقب الدوري والكأس في العام الماضي، الأمر الذي جعل سقف الطموحات مرتفعاً لدى الجماهير التي كانت تنتظر نهاية أكثر استقراراً وهيبة لفريقها، مبيناً أن ما حدث في المباراة لا يمكن اختزاله في سبب واحد، بل هو نتيجة تراكمات وأخطاء واضحة ظهرت بصورة صادمة.



وأوضح أن هناك خمسة أسباب رئيسية تقف خلف هذه الخسارة القاسية، إذ يتمثل السبب الأول في استهتار بعض اللاعبين وغياب الروح القتالية والحماس داخل أرضية الملعب، فالاتحاد ظهر بعيداً تماماً عن الشخصية المعروفة للفريق، حيث غابت الرغبة الحقيقية في العودة للمباراة أو تقليص الفارق، وكأن الفريق دخل المواجهة دون التركيز والانضباط المطلوبين، وهو أمر لا يليق بفريق بطل اعتاد المنافسة على أعلى المستويات.



وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى ضعف المستوى الفني لكثير من لاعبي الاتحاد، حيث بدا واضحاً أن عدداً من العناصر لم تكن في يومها سواء من الناحية البدنية أو الذهنية، مما انعكس بشكل مباشر على الأداء الجماعي، خصوصا في الشقين الدفاعي وصناعة اللعب، وهو ما منح القادسية أفضلية واضحة في استغلال المساحات وفرض أسلوبه داخل المباراة.



وبين د. الغامدي أن المدرب يتحمل جزءًا مهماً من المسؤولية، فالتخطيط للمباراة لم يكن بالشكل المطلوب، سواء في اختيار الأسلوب المناسب أو قراءة تحركات المنافس، إضافة إلى الفشل في معالجة الأخطاء أثناء اللقاء، حيث لم تظهر حلول فنية حقيقية لإيقاف الانهيار أو إعادة التوازن للفريق بعد استقبال الأهداف المبكرة.



ولفت إلى أن كثرة الأخطاء الفردية، خصوصاً في منطقة الدفاع كانت من أبرز أسباب السقوط الكبير، فالقادسية نجح في استغلال هذه الأخطاء بصورة مثالية، وتحويلها إلى فرص وأهداف، في وقت افتقد فيه دفاع الاتحاد للتركيز والتنظيم والصلابة المعتادة، الأمر الذي جعل الفريق يبدو هشاً بصورة غير معتادة.



ولفت إلى أن السبب الخامس يتمثل في غياب لغة التفاهم والانسجام بين اللاعبين، حيث ظهر الفريق مفككاً داخل الملعب، مع غياب واضح للتناغم بين الخطوط، سواء في عملية بناء اللعب أو التغطية الدفاعية، وكأن كل لاعب يؤدي بشكل منفصل بعيداً عن المنظومة الجماعية، وهو ما سهّل مهمة القادسية في فرض سيطرته على مجريات المباراة.



وشدد د. الغامدي على أن إدارة الاتحاد مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في منظومة الفريق بشكل كامل، والعمل بجدية على معالجة الأخطاء الفنية والإدارية والذهنية التي ظهرت بوضوح، خصوصا أن الحفاظ على شخصية البطل لا يتحقق بالأسماء فقط، بل بالعمل المستمر والتقييم الصريح للأخطاء.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجماهير الاتحادية تعيش حالة من الصدمة والحزن بعد هذه الخسارة الثقيلة، ليس فقط بسبب النتيجة الكبيرة، بل لأن الفريق الذي اعتاد المنافسة ورفع البطولات ظهر بصورة بعيدة عن تاريخه وقيمته الفنية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مراجعة شاملة حتى لا تتكرر مثل هذه الانكسارات المؤلمة.