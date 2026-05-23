استقر الفنان المصري محمد رمضان على التحضيرات النهائية لمشروعه الدرامي الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، الذي يشهد تعاونًا لأول مرة مع المخرج بيتر ميمي، في عمل يعد عودته إلى المنافسة الرمضانية بعد فترة غياب استمرت ثلاث سنوات.

وأوضح محمد رمضان، خلال مشاركته في مؤتمر عرض فيلمه «أسد» في العراق، أن المسلسل الجديد سيجمعه بالكاتب أحمد مراد، بينما يتولى الإخراج بيتر ميمي، والإنتاج صادق الصباح، على أن يعرض عبر شبكة قنوات MBC، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أحداث العمل حتى الآن.

حفل مرتقب بعيد الأضحى

وفي سياق مختلف، يترقب الجمهور حفلة استثنائية لمحمد رمضان يوم 30 مايو على مسرح ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات عيد الأضحى، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغانيه إلى جانب عروضه الاستعراضية المعتادة، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من جمهوره في الولايات المتحدة.

نجاح واسع لفيلم «أسد»

وعلى صعيد السينما، حصد محمد رمضان أرقاماً وإيرادات قوية بفيلمه الجديد «أسد» داخل شباك التذاكر في الوطن العربي، حيث انطلق عرضه في 12 دولة عربية.

يجمع الفيلم كلاً من: محمد رمضان، واللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا، والعمل من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري.