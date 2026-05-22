أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تكريم استثنائي لمدرب الفريق بيب غوارديولا، بعدما قرر مغادرة الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن اليوم (الجمعة) أن مباراة أستون فيلا المقررة يوم الأحد القادم ستكون الأخيرة لغوارديولا مع النادي، بعد 10 سنوات قاد خلالها الفريق لتحقيق 20 لقباً.

مدرج وتمثال لـ«غوارديولا»

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسر نادي مانشستر سيتي أن يعلن أن المدرج الشمالي الذي تم تطويره وتوسيعه حديثاً في ملعب الاتحاد سيُطلق عليه اسم مدرج بيب غوارديولا».

وأضاف: «من المناسب أن يتم فتح المدرج بالكامل لأول مرة في المباراة الأخيرة للمدرب على رأس الجهاز الفني للفريق، وهي المباراة الختامية للموسم ضد أستون فيلا يوم الأحد».

وتابع البيان: «وكجزء من عملية إعادة التسمية، سيتم أيضاً تكليف فنان بصنع تمثال لبيب غوارديولا، وسيتم عرضه في الطريق المؤدي إلى مدرج بيب غوارديولا».