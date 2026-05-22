كشف مدرب برشلونة هانز فليك موقفه من تصعيد مهاجم فريق الشباب حمزة عبد الكريم، بعد إعلان رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، رداً على إمكانية تصعيد اللاعب المصري للمشاركة في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد: «نحن نخطط لمرحلة الإعداد، وسنرى أي اللاعبين سنختار من أكاديمية لا ماسيا، حدث هذا الأمر أيضاً هذا الموسم، لكنه قد يكون خياراً مناسباً لنا».

برشلونة يقرر تفعيل بند شراء اللاعب.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة سيُفعّل خيار شراء حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، من النادي الأهلي المصري مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن تواجد اللاعب في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعداداً لبطولة كأس العالم 2026 دفع برشلونة لتسريع خطوات تفعيل خيار ضمه بشكل نهائي.